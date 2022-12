Cheinitzer Straße: 2023 wird endlich gebaut

Apenburg/Altensalzwedel - Die Nachricht, dass es im nächsten Jahr los gehen soll mit dem lange geplanten Ausbau der Cheinitzer Straße in Apenburg, hat Anwohner Hilmar Reichelt aufgeschreckt. „Da gibt es noch so viele offene Fragen für uns. Ist im Vorfeld eine Bürgerversammlung geplant?“, wollte er während der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in Altensalzwedel wissen. Bürgermeisterin Ninett Schneider mahnte zur Geduld. Derzeit liege zunächst die reine Bauplanung vor, die vom 12. Dezember bis 31. Januar im Bauamt der Verbandsgemeinde öffentlich einzusehen ist.