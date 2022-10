Comeback in Jübar: Die „Neandertaler“ sind wieder da

40 Jahre nach ihren letzten Auftritten feiert die einstige Tangelner Schülerband „Neandertaler“ am kommenden Sonnabend im Jübarer Kastaniensaal ein Comeback. Die fünf Musiker erinnern sich an ihre Anfänge

Tangeln/Jübar - Warum sich die 1974 gegründete Tangelner Schülerband ausgerechnet „Neandertaler“ nannte, weiß Heiner Kamieth auch nicht mehr so genau. „Angeblich gab es wohl schon in den 50er, 60er Jahren eine Kapelle in Tangeln, die so hieß. Und in den Siebzigern wurde derselbe Proberaum genutzt“, vermutet der Jübarer.