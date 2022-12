Dampflok und Ferkeltaxe fahren durchs Schaufenster

Sie gehört zu den Attraktionen in der Adventszeit in Apenburg: Die Eisenbahn im Schaufenster von Andreas Schwieger. Jeden Tag gibt es dort einen anderen Zug zu bestaunen.

Apenburg - Wenn in Apenburg die Adventszeit angebrochen ist, gibt es für die Kinder des Dorfes nur zwei Fragen: Wann öffnet das Adventshaus? Und fährt die Schaufenstereisenbahn wieder ihre Runden? Während im Adventshaus Abend für Abend Geschichten vorgelesen werden, stand hinter der zweiten Attraktion lange Zeit zumindest ein kleines Fragezeichen. Doch der Apenburger Andreas Schwieger kam letztlich nicht umhin, die Eisenbahnanlage in seinem Schaufenster an der Ecke Bahnhofstraße/Badeler Straße pünktlich zur Adventszeit wieder in einen fahrbereiten Zustand zu versetzen. „Schließlich habe ich es doch dem kleinen Anton aus der Gartenstraße versprechen müssen“, erzählt er.