Das alte Beetzendorfer Kulturhaus gehört jetzt dem Förderverein, der das Gebäude Schritt für Schritt sanieren und wieder nutzbar machen möchte. Priorität hat die Notsicherung des Daches, für die Fördermittel beantragt werden sollen.

Von außen ist nicht viel zu sehen, aber im Inneren des ehemaligen Kulturhauses, das jetzt dem Förderverein gehört, wurde schon kräftig aufgeräumt.

BEETZENDORF. - Lange war das ehemalige Beetzendorfer Kulturhaus dem Verfall preisgegeben, doch jetzt gibt es Hoffnung, dass das historische Gebäude, das 1915 als Bahnhofshotel von französischen Kriegsgefangenen erbaut wurde, gerettet wird. Der erst im vergangenen Jahr gegründete Förderverein Kulturhaus Beetzendorf hat den Komplex am Bahnhof Ende August für einen symbolischen Euro vom bisherigen Eigentümer erworben. Der Vertrag beim Notar ist unterschrieben, mit der Eintragung ins Grundbuch wird noch im Herbst gerechnet.