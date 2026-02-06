Die Tiere im Klötzer Tierpark kommen mit den Minusgraden ganz gut zurecht. Manche wegen ihres dicken Fells, andere kuscheln sich ins Stroh.

Klötze. - Die Ziegen trauen sich nicht vor die Tür, das Rotwild sucht Körperkontakt und sogar die Wildschweine rotten sich zusammen. Es ist kalt im Klötzer Tierpark, „saukalt“ sogar, wie Tierpfleger Karsten Langleist anmerkt. Drei Grad unter Null sind es an diesem Vormittag, „Vor ein par Wochen waren es minus zwölf Grad“, weiß Langleist. Fest steht: Der Winter hat den Tierpark fest im Griff. Seit Weihnachten, von ein paar Ausnahmen abgesehen, ist das Thermometer kaum mal ins Plus geklettert.