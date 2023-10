Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Altmark. - Sächsisch, Bayerisch, Schwäbisch, Pfälzisch, Kölsch. Was wäre Deutschland ohne seine Dialekte? Es gibt unzählige davon. Im Grunde genommen hat jede Region ihren eigenen Dialekt. 60 Prozent aller Deutschen, also mehr als die Hälfte, sprechen einen Dialekt, vor allem im Süden des Landes, wo die Menschen mit Badisch oder Fränkisch aufwachsen. Dann kommt die sogenannte Benrather Linie, die sich von Aachen in östliche Richtung bis an an die polnische Grenze zieht. Oberhalb davon ist Plattdeutsch angesagt, auch in Sachsen-Anhalt, wo es sogar einen eigenen Feiertag für den Dialekt gibt. Es handelt sich um den „Niederdeutschen Sprachentag“. Und der wurde kürzlich in Quarnebeck gefeiert.