Der Klötzer Stadtrat bietet den Einwohnern eine neue Dialogform an. „Sprechen und Zuhören“ soll den Meinungsaustausch fördern. Das erste Treffen steht allerdings noch nicht fest.

Patricia Ulbricht aus Berlin informierte den Klötzer Stadtrat per Video-Schaltung über das neue Dialogformat.

Klötze. - Mit dem Projekt namens „Sprechen und Zuhören“ will die Einheitsgemeinde Klötze im 15. Jahr des Bestehens den Dialog zwischen Bürgern und Verwaltung fördern. Dabei ist die Meinung der Einwohner bei der Zukunftsgestaltung in der Kommune mehr als bisher gefragt. Sie sollen aktiv mit ins Boot genommen werden. Das ist das Ziel dieses Projektes, wie Bürgermeister Alexander Kleine, im jüngsten Stadtrat erklärte. Aus dieser neuen Dialogform könne später vielleicht eine Art Bürgerrat entstehen, hieß es. Dabei steht laut Kleine eine aktive Beteiligung der Einwohner im Vordergrund.