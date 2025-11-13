weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Das Ziel, dem Schloss in Kunrau wieder Leben einzuhauchen, wurde zuletzt mit neuen Öffnungszeiten erreicht. Doch die fehlende Barrierefreiheit bleibt ein Problem. Und wie geht es personell weiter?

Von Markus Schulze 13.11.2025, 10:30
Schon die Treppe. die zum Schloss in Kunrau hinaufführt, ist für manche Besucher ein Problem.
Schon die Treppe. die zum Schloss in Kunrau hinaufführt, ist für manche Besucher ein Problem. Foto: Markus Schulze

Kunrau. - Sieht man mal von der Bibliothek, dem Standesamt, dem Kulturklub Drömling (KKD), den Ratssitzungen und privaten Feiern ab, dann herrscht im Kunrauer Schloss meist tote Hose. Selbst die Stadt Klötze als Eigentümerin des altehrwürdigen Gemäuers sprach zwischenzeitlich von einem „Märchenschlaf“.