Das Ziel, dem Schloss in Kunrau wieder Leben einzuhauchen, wurde zuletzt mit neuen Öffnungszeiten erreicht. Doch die fehlende Barrierefreiheit bleibt ein Problem. Und wie geht es personell weiter?

Schon die Treppe. die zum Schloss in Kunrau hinaufführt, ist für manche Besucher ein Problem.

Kunrau. - Sieht man mal von der Bibliothek, dem Standesamt, dem Kulturklub Drömling (KKD), den Ratssitzungen und privaten Feiern ab, dann herrscht im Kunrauer Schloss meist tote Hose. Selbst die Stadt Klötze als Eigentümerin des altehrwürdigen Gemäuers sprach zwischenzeitlich von einem „Märchenschlaf“.