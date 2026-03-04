Blutspenden sind lebenswichtig Ein kleiner Piks, der Leben rettet
Im Januar gab es einen Engpass bei den Blutkonserven. Das DRK hält mit Terminen dagegen. In der Sekundarschule in Klötze gab es 102 Teilnehmer. Jede Spende ist wichtig.
04.03.2026, 15:30
Klötze. - „Es ist nur ein kleiner Piks“, versichert Thomas Otte. Er liegt in der Sekundarschule in Klötze und lässt sich Blut abnehmen. Dort, wo sonst Pausenbrötchen verkauft werden, richtet der DRK-Kreisverband Klötze an diesem Nachmittag einen Blutspendetermin aus.