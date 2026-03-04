Im Januar gab es einen Engpass bei den Blutkonserven. Das DRK hält mit Terminen dagegen. In der Sekundarschule in Klötze gab es 102 Teilnehmer. Jede Spende ist wichtig.

DRK-Blutspende in der Sekundarschule in Klötze. Der Blutspendedienst kümmert sich um Tobias Kramer.

Klötze. - „Es ist nur ein kleiner Piks“, versichert Thomas Otte. Er liegt in der Sekundarschule in Klötze und lässt sich Blut abnehmen. Dort, wo sonst Pausenbrötchen verkauft werden, richtet der DRK-Kreisverband Klötze an diesem Nachmittag einen Blutspendetermin aus.