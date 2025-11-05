Der Schwimmbad-Förderverein in Kunrau will das „Badse“ genannte Freibad mit einer neuen Köstlichkeit bekannter machen. Für die Kreation taten sich ein preisgekrönter Fleischermeister und ein Algenfachmann zusammen.

Eine eigene Bratwurst für das Freibad in Kunrau

Diese vier Bratwürste lagen zum Grillen bereit und konnten verkostet werden. Eine davon soll die neue „Badse-Bratwurst“ werden.

Kunrau. - Bei der Helfer-Party des Schwimmbad-Fördervereins in Kunrau hat es eine besondere kulinarische Überraschung gegeben. So konnten die Teilnehmer vier verschiedene Bratwürste kosten. Diese waren vom Jahrstedter Fleischermeister Ronny Bratke in Zusammenarbeit mit Jörg Ullmann von der Algenfarm in Klötze extra kreiert worden.