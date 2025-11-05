weather wolkig
  Verkehr im Harzkreis und Landkreis Wolfenbüttel: Sorgt Vollsperrung der Bundesstraße 82 für Verkehrschaos auf der B 79 im Raum Osterwieck?

Eine Vollsperrung der Bundesstraße 82 zwischen Hornburg und Seinstedt im niedersächsischen Landkreis Wolfenbüttel sorgt für massives Verkehrsaufkommen im Landkreis Harz. Womit Autofahrer rechnen müssen.

Von Vera Heinrich 05.11.2025, 12:59
Ab Donnerstag, 6. November, müssen Verkehrsteilnehmer in Niedersachsen von Semmenstedt nach Hornburg mehr Zeit einplanen. Bauarbeiten sorgen für eine Vollsperrung der B 82. Foto: Tim Brakemeier/dpa

Osterode/Veltheim. - Für notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke der Bundesstraße 82 wird die Strecke zwischen Hornburg und Seinstedt (Gemeinde Schladen-Werla im Landkreis Wolfenbüttel) am Donnerstag und Freitag, 6 und 7. November, voll gesperrt. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, wird der Verkehr über den benachbarten Harzkreis durchs Osterwiecker Stadtgebiet weiträumig umgeleitet.