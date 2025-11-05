Serie "Macherland":
Verkehr im Harzkreis und Landkreis Wolfenbüttel Sorgt Vollsperrung der Bundesstraße 82 für Verkehrschaos auf der B 79 im Raum Osterwieck?
Eine Vollsperrung der Bundesstraße 82 zwischen Hornburg und Seinstedt im niedersächsischen Landkreis Wolfenbüttel sorgt für massives Verkehrsaufkommen im Landkreis Harz. Womit Autofahrer rechnen müssen.
05.11.2025, 12:59
Osterode/Veltheim. - Für notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke der Bundesstraße 82 wird die Strecke zwischen Hornburg und Seinstedt (Gemeinde Schladen-Werla im Landkreis Wolfenbüttel) am Donnerstag und Freitag, 6 und 7. November, voll gesperrt. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, wird der Verkehr über den benachbarten Harzkreis durchs Osterwiecker Stadtgebiet weiträumig umgeleitet.