Sorgt Vollsperrung der Bundesstraße 82 für Verkehrschaos auf der B 79 im Raum Osterwieck?

Osterode/Veltheim. - Für notwendige Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke der Bundesstraße 82 wird die Strecke zwischen Hornburg und Seinstedt (Gemeinde Schladen-Werla im Landkreis Wolfenbüttel) am Donnerstag und Freitag, 6 und 7. November, voll gesperrt. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, wird der Verkehr über den benachbarten Harzkreis durchs Osterwiecker Stadtgebiet weiträumig umgeleitet.