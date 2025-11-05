Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode Skandal bei Wasserverband im Harz: Umstrittener Geschäftsführer muss gehen – 22.000 Euro Rückforderung

Im zweiten Anlauf sind die Würfel gefallen: Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverband Bode-Holtemme (WAHB) hat am Dienstag (4. November) beschlossen, den umstrittenen Geschäftsführer Nikolai Witte zu entlassen. Für den Verband könnte die Personalie allerdings ein teures Nachspiel haben. Wie es nun weiter geht.