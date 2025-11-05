Wie die Eggersdorfer Kita „Zwergenland“ für die „Micky Mäuse“ und die „Schlümpfe“ das schaurigste Fest des Jahres in ein wahres Highlight verwandelte.

Die Kinder der Kita „Zwergenland“ warfen sich für die Halloween-Themenparty in ihre gruseligsten Kostüme.

Eggersdorf. - Am späten Abend vor Halloween herrschte auf dem Spielplatz der Eggersdorfer Kita „Zwergenland“ ein ungewöhnliches Treiben. Lauter kleine und auch große Gespenster liefen nebst Hexen, Vampiren, Zauberern sowie weiteren gruselig kostümierten Gestalten über den Platz, trieben ihr Unwesen und erschreckten sich gegenseitig und auch neugierige Zaungäste.