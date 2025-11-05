weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Kita feiert Halloween: Eggersdorf: Halloween im Zwergenland

Serie "Macherland":
YouTube-Serie: Magdeburger und Bernburger sorgen für Schweiß, Adrenalin und Rausch in Folge 2
YouTube-Serie: Magdeburger und Bernburger sorgen für Schweiß, Adrenalin und Rausch in Folge 2

Kita feiert Halloween Eggersdorf: Halloween im Zwergenland

Wie die Eggersdorfer Kita „Zwergenland“ für die „Micky Mäuse“ und die „Schlümpfe“ das schaurigste Fest des Jahres in ein wahres Highlight verwandelte.

Von Klaus-Dieter Schmidt 05.11.2025, 14:00
Die Kinder der Kita „Zwergenland“ warfen sich für die Halloween-Themenparty in ihre gruseligsten Kostüme.
Die Kinder der Kita „Zwergenland“ warfen sich für die Halloween-Themenparty in ihre gruseligsten Kostüme. Klaus-Dieter Schmidt

Eggersdorf. - Am späten Abend vor Halloween herrschte auf dem Spielplatz der Eggersdorfer Kita „Zwergenland“ ein ungewöhnliches Treiben. Lauter kleine und auch große Gespenster liefen nebst Hexen, Vampiren, Zauberern sowie weiteren gruselig kostümierten Gestalten über den Platz, trieben ihr Unwesen und erschreckten sich gegenseitig und auch neugierige Zaungäste.