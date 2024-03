Die Angebote in der EFA sind breit gefächert und richten sich an alle Altersgruppen, vom Baby bis zu den Groß- oder Urgroßeltern.

Klötze. - Wie die Zeit vergeht: Die evangelische Familienbildungsstätte (EFA) in Klötze besteht jetzt schon 30 Jahre. Kaum vorstellbar, dass es die Einrichtung einmal nicht gab. Klar, dass das Jubiläum gefeiert wird, und zwar am Sonnabend, 27. April, mit einer großen Geburtstagsparty. Schließlich ist die Einrichtung an der Oebisfelder Straße in der Einheitsgemeinde und darüber hinaus längst zu einer festen Größe geworden. Von Babys bis zu den Groß- oder Urgroßeltern ist dort jeder willkommen. Meike Schulze-Wührl sprach mit der Leiterin Antje Kampe.