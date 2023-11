Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

MELLIN. - Seit zehn Jahren läuft in Mellin das Bodenordnungsverfahren, in dem bereits etliche Wege in der Gemarkung ausgebaut wurden. Die meisten Verbindungen sind schon länger fertig, so die von der Straße Am Osterberg Richtung Norden zum Waldrand des Wismar oder der Weg um den Foßberg herum, über den die Kreisstraße Mellin-Nettgau und die Bundesstraße 248 verbunden werden.