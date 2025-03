Klötze. - Pro und Kontra gab es bei der Einwohnerversammlung zu den beiden geplanten Solarparks am Donnerstag im Klötzer Rathaus. In Klötze-Süd und im Gebiet „Am Glagenberg“ in Richtung Immekath/Bandau will das Düsseldorfer Unternehmen Uniper zwei neue Anlagen bauen. Die beiden Planer Sergej Kechter und Armin Gräntzdörffer erläuterten den 50 interessierten Einwohnern die beiden Vorhaben.

