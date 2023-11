Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Trippigleben. - „Es ändert sich ja doch nichts“, sagt Wolfgang Kampe frustriert. Er wohnt an der Langen Straße in Trippigleben, und zwar am Ortseingang aus Richtung Dannefeld beziehungsweise am Ortsausgang in Richtung Dannefeld. Je nachdem. Schon mehrfach hat er auf die überhöhten Geschwindigkeiten aufmerksam gemacht, die dort auf der L 20 gefahren werden. Doch geändert oder gebessert hat sich nichts. Davon konnte sich die Volksstimme bei einem Ortstermin selbst überzeugen. Längst nicht alle, aber doch recht viele Auto- und sogar Lkw-Fahrer rasen mit weit mehr als den erlaubten 50 Stundenkilometern am Haus von Kampe vorbei.