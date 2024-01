Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Steimke/Immekath. - Der Haushaltsplan des Altmarkkreises ist genehmigt. Darüber informierte die Pressestelle in Salzwedel und listete in der Mitteilung auch gleich die wichtigsten Investitionen auf. Dazu gehören beispielsweise der Neubau des Wohnheimes für die Berufsschule in Salzwedel, die Errichtung zusätzlicher Raumzellen für die Lessing-Schule in Salzwedel und die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Altbau der Kreisverwaltung in Salzwedel.