Jahrstedt. - Was für ein eifriges und freudiges blau-oranges Gewimmel Sonnabendvormittag in Jahrstedt. In zwölf kleinen und größeren Gruppen zogen sage und schreibe 92 Mädchen und Jungen der Kinder- und Jugendfeuerwehren der Einheitsgemeinde Stadt Klötze in den typischen blauen Uniformen und mit leuchtend orangen Helmen durch und um den Ort, um beim „Manöver Schneeflocke“ ihr Wissen unter Beweis zu stellen und sich mit den anderen zu messen.