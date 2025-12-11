Die Landfleischerei Trippigleben eröffnete in Beetzendorf ihre dritte Filiale in der Region. Die Anzahl der Mitarbeiter ist inzwischen auf 33 angestiegen.

Anna Lauer (links) und Kathrin Kiebach ist zwei von drei Verkäuferinnen der Trippiglebener Landfleischerei in der Beetzendorfer Filiale.

Trippigleben/Beetzendorf. - Während andere Fleischer ihre Geschäfte aus unterschiedlichsten Gründen schließen müssen und Personal entlassen, arbeitet die Trippiglebener Landfleischerei gegen diesen Trend. Vor vier Wochen eröffnete das Unternehmen im Beetzendorfer NP-Discounter seine dritte Filiale. Damit ist der Einkaufsmarkt mit Bäcker und Fleischer wieder komplett. Mit dem Einzug des Trippiglebener Fleischers ist auch der über zweimonatige Leerstand nach dem Auszug eines Stendaler Unternehmens zum 30. September aus der gleichen Branche vergessen. Sehr zur Freude der Markt-Besucher.