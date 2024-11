Die Geschichte von Martin und dem Bettler wird jährlich am 11. November in der Ägidiuskirche in Klötze nachgespielt.

Klötze/Steimke. - Immer am 11. November ist Martinstag. Aber was wird eigentlich gefeiert? Ronald Höpner (Pfarrer in Klötze) und Thomas Piesker (Pfarrer in Steimke) kennen die Antwort. Demnach geht es um einen Mann namens Martin. Der wurde im 4. Jahrhundert im heutigen Ungarn geboren. Schon als Jugendlicher trat er der römischen Armee bei. Eher unfreiwillig. Sein Vater, der ebenfalls Soldat war, wollte es so. Martin selbst lehnte Gewalt und Blutvergießen ab.