Künstlerin stellt in Beetzendorf aus

Eine Auswahl ihrer Illustrationen für die Kinderzeitschrift "Benjamin" präsentiert die Poppauer Künstlerin Julia Kommerell (links) derzeit in Flur und Warteraum der Beetzendorfer Arztpraxis. Die Ausstellung ist bis Ende Mai zu den Öffnungszeiten zu besichtigen.

BEETZENDORF. - Von Landschaftsaquarellen über Collagen und Fotos bis hin zu bemalten Ostereiern gab es im Flur und im Warteraum der Beetzendorfer Arztpraxis von Karin Haase in den vergangenen Jahren schon einiges zu sehen. Doch die Ausstellung, die jetzt im Rahmen der Reihe „Kunst in der Praxis“ eröffnet wurde, brachte eine Premiere. Erstmals hängen Illustrationen für eine Kinderzeitschrift an den Wänden, angefertigt von der Poppauer Künstlerin Julia Kommerell.