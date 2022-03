Gehwegreparatur in Rohrberg erst nach den Hausanschlüssen

Rohrberg (wmo) - Dass der Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) als Auftraggeber des derzeit laufenden Breitbandausbaus in der Verbandsgemeinde zu wenig unternimmt, um Missstände nach den Bauarbeiten zu beseitigen, will Geschäftsführer Andreas Kluge nicht so stehen lassen. „Wenn uns Probleme bekannt werden, sprechen wir mit den Firmen und mit dem Bauamt, damit diese behoben werden“, reagierte er gegenüber der Volksstimme auf Kritik während der jüngsten Rohrberger Ratssitzung. Dort hatte Gemeindevertreter Holger Robra bemängelt, dass die Bürgersteige in Rohrberg nach den Arbeiten „katastrophal“ aussehen würden.