Saubere Stadt „Zusammen für Egeln“ will Bürger besser aufklären
Die ZfE-Fraktion engagiert sich für ein sauberes Stadtbild. Deshalb sorgte sie für eine bessere Ausstattung des Bauhofes – und erarbeitete ein Heft mit Hinweisen.
03.03.2026, 15:00
Egeln - In Egeln vergeht seit Jahren kaum eine Stadtratssitzung, in der Probleme der Ordnung und Sicherheit kein Thema sind. Die Fraktion „Zusammen für Egeln“ (ZfE) engagiert sich für ein sauberes Stadtbild. Deshalb sorgte sie für eine bessere Ausstattung des Bauhofes und erarbeitete ein Heft mit Hinweisen für alle Grundstücksbesitzer und Hundehalter.