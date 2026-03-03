Die ZfE-Fraktion engagiert sich für ein sauberes Stadtbild. Deshalb sorgte sie für eine bessere Ausstattung des Bauhofes – und erarbeitete ein Heft mit Hinweisen.

Mitglieder der Egelner Stadtratsfraktion „Zusammen für Egeln“ (ZfE), mit ihrem Vorsitzenden Gordon Tamm (4.v.r.), präsentieren nach einer Ratssitzung den Flyer, den jeder Haushalt der Stadt bekommen soll.

Egeln - In Egeln vergeht seit Jahren kaum eine Stadtratssitzung, in der Probleme der Ordnung und Sicherheit kein Thema sind. Die Fraktion „Zusammen für Egeln“ (ZfE) engagiert sich für ein sauberes Stadtbild. Deshalb sorgte sie für eine bessere Ausstattung des Bauhofes und erarbeitete ein Heft mit Hinweisen für alle Grundstücksbesitzer und Hundehalter.