  4. Saubere Stadt: „Zusammen für Egeln“ will Bürger besser aufklären

Die ZfE-Fraktion engagiert sich für ein sauberes Stadtbild. Deshalb sorgte sie für eine bessere Ausstattung des Bauhofes – und erarbeitete ein Heft mit Hinweisen.

Von René Kiel 03.03.2026, 15:00
Mitglieder der Egelner Stadtratsfraktion „Zusammen für Egeln“ (ZfE), mit ihrem Vorsitzenden Gordon Tamm (4.v.r.), präsentieren nach einer Ratssitzung den Flyer, den jeder Haushalt der Stadt bekommen soll. Foto: René Kiel

Egeln - In Egeln vergeht seit Jahren kaum eine Stadtratssitzung, in der Probleme der Ordnung und Sicherheit kein Thema sind. Die Fraktion „Zusammen für Egeln“ (ZfE) engagiert sich für ein sauberes Stadtbild. Deshalb sorgte sie für eine bessere Ausstattung des Bauhofes und erarbeitete ein Heft mit Hinweisen für alle Grundstücksbesitzer und Hundehalter.