Die Bauarbeiten in der Kita „Max und Moritz“ in Gommern schreitet voran. Die ersten Arbeiten sollen bereits im Frühjahr abgeschlossen werden. Was in der Kita alles neu gemacht wird.

Zwischen Baulärm und Kinderlachen: Kita in Gommern wird saniert

Einrichtungsleiterin Gabriele Eggert (v.l.) führt Architekt Bert Helbig, Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein und Andy Martius, Vorstandsvorsitzender des DRK Jerichower Land, durch die Kita Max und Moritz, die sich einen Überblick über den Fortschritt der Sanierungsarbeiten verschaffen.

Gommern. - Es wird gebohrt, gehämmert und geschliffen – und nur ein paar Schritte weiter spielen Kinder in teilweise improvisierten Gruppenräumen. In der DRK-Kindertagesstätte „Max und Moritz“ in Gommern treffen derzeit Baustelle und Kita-Alltag direkt aufeinander. Seit dem 14. Juli 2025 wird das 53 Jahre alte Gebäude umfassend saniert. Und das bei laufendem Betrieb mit 125 Kindern.