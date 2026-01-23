Zum dritten Mal findet in Stendal der Sportlerball des Kreissportbundes statt. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Die Suche nach Sponsoren gestaltet sich schwierig.

Beim Sportlerball im Jahr 2025 in Stendal zeigte der TV Popcorn ein buntes Showprogramm. Auch 2026 treten die Tänzerinnen wieder auf und wollen für gute Stimmung unter den Gästen sorgen.

Stendal - Stendals dritter Sportlerball steht in den Startlöchern. Der Kreissportbund (KSB) Altmark-Stendal hat alle Hände voll zu tun, um das Event zu organisieren. Die Vorbereitungen laufen gut, nur mit den Sponsoren geht es dieses Mal etwas schleppend voran.

Elfi Baumann, jahrelanges Mitglied im KSB und Übungsleiterin des TV Popcorn, kann jedoch beruhigen: „Der Sportlerball wird auf jeden Fall stattfinden.“ Am 14. März 2026 steht im Hotel „Schwarzer Adler“ in Stendal alles im Zeichen des Sports. Dennoch würde sie sich freuen, wenn sich noch einige Sponsoren finden würden. „Mit weniger Unterstützung ist es anstrengender. Aber ich freue mich sehr drauf.“

Lange hat sie dafür gekämpft, dass eine Veranstaltung wie diese in Stendal umgesetzt wird. Der KSB suchte damals nach neuen Ideen und wollte moderner auftreten. Ihre Idee findet nicht sofort Zuspruch, doch sie lässt nicht locker. „Ich habe gelernt, mich durchzusetzen“, sagt sie und lacht.

„Glanzlichter des Sports“ werden in Stendal vergeben

„Sportlerehrungen gab es zwar schon vorher in Stendal, aber das waren dann viele Laudationen und am Ende gab es vielleicht was zu essen. Der Ball bietet einen besonderen Rahmen und eine andere Atmosphäre. Es stehen der Spaß und der gemeinsame Austausch im Fokus“, sagt sie. Im vergangenen Jahr haben 29 Vereine und 250 Gäste den Ball besucht.

Lesen Sie auch: Emotionales Drei‑Frauen‑Stück feiert Premiere in Theater der Altmark in Stendal

Die Ehrung von Menschen, die sich in Stendal für den Sport einsetzen, soll jedoch nicht zu kurz kommen. Daher werden in diesem Jahr wieder die „Glanzlichter des Sports“ verteilt. Mit der Auszeichnung wird jeweils ein Sportler, Übungsleiter und Sportfunktionär für besondere Leistungen geehrt. Die Vorschläge kommen von den Vereinen. Der KSB entscheidet sich dann für die drei Geehrten. Sie bleiben bis zum Schluss geheim.

Gäste können sich zudem auf einen Abend mit guter Unterhaltung und einem Showprogramm freuen, verspricht Elfi Baumann. Die Tänzerinnen des TV Popcorn haben wieder verschiedene Tänze für den Ball einstudiert. „Wir zeigen spritzige und gefühlvolle Tänze in schönen Kostümen“, sagt sie. Zudem sorgt ein DJ für gute Stimmung.

Sportlerball in Stendal: Atmosphäre wie auf dem roten Teppich

Eingeladen zum Ball sind alle Vereine, Sportlerinnen und Sportler, die Mitglied des KSB sind. „Auch alle Freunde des Sports sind gern gesehen.“ Da es sich um einen Ball handelt, wird auf einen gewissen Dresscode Wert gelegt: „Wie auf dem roten Teppich, bitte“, sagt Elfi Baumann.

Der Sportlerball liegt ihr persönlich sehr am Herzen. „Es ist eine einmalige Veranstaltung in Stendal. Menschen, die sich für den Sport einsetzen, kommen zusammen und können sich vergnügen und einfach eine schöne Zeit haben. Das finde ich unglaublich toll.“

Lesen Sie auch: Flüstergeist entführt Besucher von Tangermünde

Sie wollen als Sponsor unterstützen? Kontakt zum KSB gibt es über die Telefonnummer 03931/212344 und per E-Mail an ksbstendalaltmark@t-online.de. Tickets für den Sportlerball gibt es ebenfalls über den KSB.