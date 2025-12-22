Hinter dem Verein „LiScha“ von Daniela Jährig aus Klötze und Steffen Schöley aus Guben liegt wieder ein spannendes, aber auch erfolgreiches Jahr. Zwei Schulen wurden fertig.

In der „LiScha“-Projektregion in Nepal gibt es Schuluniform und Winterkleidung nun auch für die Jungs.

Klötze/Nepal. - Als einer von 110 Menschen bekam Herr Chepang einen Bienenkorb zum Imkern. Und Frau Chepang wurde als eine von 24 Frauen zur Schneiderin ausgebildet. Es sind nur zwei kleine Beispiele dafür, was der Verein „LiScha“ in diesem Jahr wieder in Nepal geleistet hat. Der Verein wurde vor 15 Jahren von Daniela Jährig aus Klötze und ihrem aus Guben stammenden Mann Steffen Schöley gegründet.