Die Magdeburger Verkehrsbetriebe schieben die Tatra-Bahnen am 23. Dezember 2025 aufs Abstellgleis. Das sorgt zwar für Barrierefreiheit, hat aber auch einschneidende Auswirkungen.

Blick auf eine Flexity Straßenbahn der MVB im Magdeburger Stadtzentrum. Da noch nicht genügend Fahrzeuge vorhanden sind, wird eine Linie vorübergehend gestrichen.

Magdeburg. - Die Zeit der Tatra-Straßenbahnen in Magdeburg ist am 23.12. vorbei. Da noch nicht genug neue Flexity-Bahnen vorhanden sind, wird ab 7. Januar eine Linie vorübergehend eingestellt. Was bedeutet das und warum wurde der Fahrplan umgestellt?