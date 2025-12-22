Wer noch nicht alle Präsente für seine Lieben zusammen hat, muss sich sputen. Die Volksstimme hat ein paar Ideen für „Last-Minute-Geschenke“ in Schönebeck gesammelt.

Claudia Sopart, Leiterin der Buchhandlung „Am Rathaus“ in Schönebeck, im Gespräch mit einer Kundin. Kurz vor Weihnachten herrscht im Geschäft Hochkonjunktur.

Schönebeck. - Ob Groß oder Klein – so mancher fiebert sicher schon seit Wochen auf die weihnachtliche Bescherung hin und zählt mithilfe des Adventskalenders die Tage. Für andere ist es auf einmal „ganz plötzlich“ Weihnachten geworden und es fehlt vielleicht sogar noch das eine oder andere Geschenk. Doch womit kann man auch noch auf den letzten Drücker anderen eine Freude bereiten?