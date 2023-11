In Klötze muss gespart werden. Der Haushalt hat ein Minus von mehr als zwei Millionen Euro. Teure Investitionen sind nicht möglich.

Klötze. - Am 6. September 2023 ist erstmals darüber gesprochen worden, den Haushaltsplan der Stadt für 2024 noch 2023 verabschieden zu wollen. Gerade mal acht Wochen später „haben wir das Ziel erreicht“, sagte Kämmerin Dorothee Scherf am Mittwochabend im Klötzer Rathaus. Dort stellte sie den Haushaltsplan zunächst im Hauptausschuss und dann im Stadtrat vor. Vorab hatten sich die Kommunalpolitiker bei zwei nichtöffentlichen Klausuren mit dem Haushaltsplan vertraut machen können. „Der Verwaltung ist ein rundes Werk gelungen“, lobte Stadtratsvorsitzender Klaus Ewertowski. Somit könne sich der neue Bürgermeister Alexander Kleine ab dem 2. Januar sofort an die Umsetzung machen.