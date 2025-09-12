weather regenschauer
  4. Schock bei Dachsanierung: Hausschwamm wütet im Kirchenschiff

Bei den laufenden Sanierungsarbeiten an der Apenburger Kirche wurde ein massiver Befall mit dem Pilz entdeckt. Alle betroffenen Hölzer müssen ausgetauscht werden. Wann dies geschieht und wie teuer es wird, ist noch nicht absehbar.

Von Walter Mogk 12.09.2025, 06:00
Der Hausschwamm hat sich an verschiedenen Stellen des Daches in die Holzkonstruktion gefressen. Ein Austausch der befallenen Hölzer ist notwendig und treibt die Kosten für die Dachsanierung in die Höhe. Foto: Kreiskirchenamt

APENBURG. - Die laufende Sanierung des Daches auf dem Apenburger Kirchenschiff hat eine unliebsame Überraschung ans Tageslicht befördert: An der Holzkonstruktion wurde ein massiver Befall mit Echtem Hausschwamm entdeckt.