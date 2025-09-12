Schock bei Dachsanierung Hausschwamm wütet im Kirchenschiff

Bei den laufenden Sanierungsarbeiten an der Apenburger Kirche wurde ein massiver Befall mit dem Pilz entdeckt. Alle betroffenen Hölzer müssen ausgetauscht werden. Wann dies geschieht und wie teuer es wird, ist noch nicht absehbar.