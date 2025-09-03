In Deutschland gab es mal mehr als 61.000 Geldautomaten. Doch immer mehr verschwinden, vor allem im ländlichen Raum. Wie ist die Lage rund um Klötze?

Hier kriegt man in der Altmark noch Geld

Die Zahl der Geldautomaten in Deutschland nimmt immer weiter ab. In der westlichen Altmark bieten Volksbank und Sparkasse noch 25 Geräte an.

Klötze. - Der erste Geldautomat in Deutschland ist am 27. Mai 1968 von der Kreissparkasse Tübingen in Betrieb genommen worden. Danach wurden diese Terminals zur Selbstbedienung (SB) immer beliebter. Den Höchststand gab es im Jahr 2025 mit mehr als 61.000 Geldautomaten. In der Folge ging die Gesamtzahl allerdings immer weiter zurück. Ende 2024 existierten nur noch 49.750 Geräte.