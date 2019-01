Die Zahl der Hochzeiten in der Stadt Klötze ist 2018 erneut gesunken. Das Kunrauer Schloss bleibt beliebtestes Standesamt.

Klötze l Insgesamt gaben sich im Jahr 2018 46 Paare in der Einheitsgemeinde Stadt Klötze das Ja-Wort. Darüber informierte jetzt Standesbeamtin Bettina Schulze. Dabei zeigte sich erneut, dass das Kunrauer Schloss bei den meisten Brautleuten die erste Wahl ist. 27 Paare traten im Ortsteil Kunrau vor die Standesbeamtin. Im Klötzer Rathaus heirateten dagegen 19 Paare. 2017 sah der Unterschied noch gravierender aus: 14 Paare wählten das Rathaus, sogar 35 das Schloss.

Freitag ist der begehrteste Tag

Sehr differenziert sind die Vorlieben für den bekanntlich schönsten Tag im Leben auch bei den Wochentagen. In der Einheitsgemeinde Klötze waren die Freitage bei den Hochzeitspaaren am beliebtesten. Damit blieb die Anzahl exakt so hoch wie 2017. Nicht ganz so beliebt waren die Sonnabende für die Hochzeiten: Elf Paare entschieden sich dafür – und damit genauso viele wie im Jahr davor. Weitere 13 Hochzeiten verteilten sich auf die restlichen Tage der Woche.

Fast schon Normalität werden im zweiten Jahr, nachdem die Gesetzgeber diese Möglichkeit einräumten, Eheschließungen gleichgeschlechtlicher Paare. Wie im Jahr zuvor gab es 2018 drei davon.

Eheleute begingen viele Jubiläen

Um für den Hochzeitstag ein leichter zu merkendes Datum nutzen zu können, wählten zwei Paare in Klötze den 8.8.2018 aus. Beliebter war dann wenig später der 18.8.2018, als drei Paare in Klötze heirateten und ebenfalls drei im Kunrauer Schloss. „Weitere Anmeldungen für Eheschließungen wurden im Klötzer Rathaus entgegengenommen und auf Wunsch der Paare zur Durchführung an andere Standesämter abgegeben“, berichtete Bettina Schulze.

Beachtliche Hochzeitsjubiläen konnten im Jahr 2018 auch zahlreich in der Einheitsgemeinde gefeiert werden. Laut der Statistik von Bettina Schulze begingen 37 Paare ihren 50. Hochzeitstag und damit die goldene Hochzeit. Auf 60 gemeinsame Jahre und damit zur diamantenen Hochzeit brachten es 24 Eheleute. Vier Paare durften nach 65 Jahren sogar die eiserne Hochzeit feiern. Ein 100. Geburtstag konnte 2018 in Klötze nicht gefeiert werden.