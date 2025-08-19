Fred Laurinat hat in Klötze eine neue Fahrradgruppe gegründet. Jede Woche geht es in die Umgebung der Altmark. Wer dazustoßen möchte, ist herzlich willkommen. Dabei kann man Freunde finden oder Bekanntschaften schließen.

Klötze. - Radfahren in Deutschland liegt weiter voll im Trend, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Bundesverkehrsministeriums. Demnach haben 80 Prozent aller Haushalte mindestens ein Fahrrad, in 30 Prozent sind sogar zwei oder mehr Fahrräder vorhanden.