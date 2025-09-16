Hoch zu Ross In Klötze werden Reiter mit einem Festzug geehrt
Gespannfahrer und Reiter gratulieren Jubilar Thomas Zeplin zum runden Geburtstag. Dem verschlägt es die Sprache: „Ich bin total überwältigt.“ Was sich hinter dem Brauch verbirgt.
16.09.2025, 18:30
klötze. - Das war nach langer Zeit mal wieder ein besonderer Hingucker in Klötze: Elf Reiter in schicker Festkleidung, eingerahmt von zwei Gespannen, bahnten sich ihren Weg auf der Kirchstraße zum Haus, in dem Thomas Zeplin mit seiner Familie lebt. Aus gutem Grund: Thomas Zeplin ist vor ein paar Tagen 60 Jahre alt geworden und hat Familie, Freunde und Nachbarn zum Feiern eingeladen.