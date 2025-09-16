Gespannfahrer und Reiter gratulieren Jubilar Thomas Zeplin zum runden Geburtstag. Dem verschlägt es die Sprache: „Ich bin total überwältigt.“ Was sich hinter dem Brauch verbirgt.

In Klötze werden Reiter mit einem Festzug geehrt

Eingerahmt von zwei Kutschen bahnen sich elf Reiter den Weg durch Klötze, um Thomas Zeplin zum 60. Geburtstag zu gratulieren.

klötze. - Das war nach langer Zeit mal wieder ein besonderer Hingucker in Klötze: Elf Reiter in schicker Festkleidung, eingerahmt von zwei Gespannen, bahnten sich ihren Weg auf der Kirchstraße zum Haus, in dem Thomas Zeplin mit seiner Familie lebt. Aus gutem Grund: Thomas Zeplin ist vor ein paar Tagen 60 Jahre alt geworden und hat Familie, Freunde und Nachbarn zum Feiern eingeladen.