Indorf besiegt Vordorf haushoch im Klötzer Ortsteil Steimke

Pfingsten ist in Steimke gleichbedeutend mit dem Dorffest. Zwei Tage lang hatten Einwohner und Gäste ihren Spaß. So hoch fiel die Niederlage des Vordorfs aus.

Das Indorf bejubelte beim Pfingstfest in Steimke einen klaren Sieg gegen das Vordorf. Patrick Sacher stemmte den Wanderpokal in die Höhe.

Steimke - Nach zweijähriger Corona-Unterbrechung haben die Steimker am Wochenende wieder zum Dorffest einladen können. Höhepunkt war am Pfingstsonntag das traditionelle Fußballspiel zwischen dem Vor- und dem Indorf auf dem Sportplatz. Es ging um den goldenen Wanderpokal. So hoch fiel das Ergebnis aus.