Die Stadt Klötze hat in den Ausbau von Bushaltestellen schon etwa eine halbe Million Euro gesteckt. Dieses Geld hätte sie sich sparen können, meint ein Sachverständiger aus Schönebeck.

Mit dem Rollator hinein. Busse müssen barrierefrei sein, aber nicht die Bushaltestellen, sagt Thomas Schüler, Sachverständiger aus Schönebeck.

Klötze. - In den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen hat die Stadt Klötze bisher einen sechsstelligen Betrag investiert. „Das war locker eine halbe Million Euro“, schätzte Bürgermeister Alexander Kleine 2025 ein. Damals kündigte er mit Blick auf die angespannte Haushaltslage an, dass mit dem Ausbau nun erstmal Schluss sein solle. Denn gebaut werde nur mit Fördermitteln. Und Fördermittel seien 2026 nicht in Sicht.