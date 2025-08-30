Wo entspannt sich ein Wirtschaftsminister am liebsten? Welche Orte faszinieren ihn in seiner Wahlheimat? Armin Willingmann (SPD) verrät seine ganz persönlichen Harz-Geheimtipps - und die reichen von kulturelle Kleinode bis hin zu archäologischen Ausgrabungsstätten.

Armin Willingmann ist Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt. Der Sozialdemokrat lebt in Wernigerode.

Landkreis Harz. - Als Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt ist Armin Willingmann in ganz Sachsen-Anhalt unterwegs. Zu Hause aber ist der Sozialdemokrat im Harz, seit mehr als zwei Jahrzehnten wohnt der gebürtige Rheinländer in Wernigerode. Im Interview mit Reporterin Sandra Reulecke verrät er, welche Orte und Plätze seiner Wahlheimat es ihm besonders angetan haben und wo er an heißen Sommertagen Abkühlung findet.