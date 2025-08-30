weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Krise bei der Harzer Schmalspurbahn Warum Dampflok-Werkstatt in Wernigerode zum Sargnagel für HSB werden könnte

Die neue Dampflok-Werkstatt der Harzer Schmalspurbahnen in Wernigerode stellt sich als Millionengrab heraus. Welche Probleme es mit der als Touristenattraktion geplanten Mega-Investition gibt und wie viel Geld sie noch verschlingen könnte.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 30.08.2025, 16:51
Blick in die neue Dampflok-Werkstatt der Harzer Schmalspurbahnen in Wernigerode. das Prestigeprojekt droht zum Millionen-Flop zu werden.  Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Sie war das Prestigeobjekt der einstigen Chefetage um Geschäftsführer Matthias Wagener, ist mittlerweile ein Millionengrab und könnte schlimmstenfalls für das Unternehmen zum Sargnagel werden: Die - gläserne - neue Werkstatt der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) in Wernigerode.