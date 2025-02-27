Nach der Amokfahrt in Magdeburg greifen in Klötze für den Karneval am 2. März erweiterte Schutzmaßnahmen. Auch Immekath wird berücksichtigt.

Zur Absicherung soll in Klötze am Sonntag ein Fahrzeg vor dem Tulpensonntagsumzug fahren und eines dahinter.

Klötze. - Die Amokfahrten von Magdeburg (20. Dezember) und München (13. Februar) sind allen noch in schlechter Erinnerung. In beiden Fällen war ein Mann mit einem Auto in eine ahnungslose Menschenmenge gerast. Insgesamt starben acht Menschen, 338 wurden verletzt. In manchen Orten wurden deshalb die Karnevalsumzüge abgesagt, in anderen Orten die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Und in Klötze?