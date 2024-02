Immekath/kes. - Eine Stadt aus großen Pappkartons ist derzeit der Blickfang in einem Gruppenraum der Kindertagesstätte in Immekath. Die Häuser haben Fenster und Türen und sind so groß, dass die Kinder hineinkrabbeln und herausschauen können. „Das andere Spielzeug hat Urlaub“, erklärt Erzieherin Antje Stolle. Und zwar nicht nur ein oder zwei Tage, sondern ganze vier Wochen. Eine lange Zeit ohne herkömmliches, fertig gekaufte Spielsachen. Doch das Verhalten der Kind in dieser Zeit ist interessant.

Doch die Mädchen und Jungen kommen damit gut zurecht, haben den Kopf frei und werden kreativ. Bei der Ideenfindung und -umsetzung helfen Kita-Leiterin Yvonne Orth und deren Kolleginnen. Und die Eltern bringen Alltagsgegenstände mit, die sie entbehren können. Die werden auseinandergebaut, genau untersucht und eignen sich für so manches Experiment.

Viele Ideen

Experimentierfreude zeigen die Kinder auch bei der Verarbeitung der großen Kartons. Daraus entstanden in den ersten Tagen die Gebäude der Pappstadt. Die wurden danach bemalt, beklebt, die Fenster mit Gardinen ausgestattet und vieles mehr.

In den Häusern der Pappstadt herumzukrabbeln macht nicht nur Henry richtig viel Spaß. Meike Schulze-Wührl

An anderen Tagen gestalteten die Jüngeren aus bunten Papierschnipseln und anderen Materialien Bilder. Die Älteren bastelten aus Eierpappen Mathebretter, um richtig zählen zu lernen und schon kleine Aufgaben zu lösen. In den vergangenen Tagen wurde nun fleißig Faschingsdekoration gebastelt. Schließlich wird auch in Immekath die fünfte Jahreszeit ausgiebig zelebriert! „Die Kinder können frei spielen und sich Dinge ausdenken und sind da wirklich sehr ideenreich“, freut sich Erzieherin Gerda Weber. Da scheint es fast schade, dass das Spielzeug am Aschermittwoch wieder aus dem „Urlaub“ zurückkommt – so wie es seit mittlerweile neun Jahren in der Einrichtung gehandhabt wird.