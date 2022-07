Klötze: Altes Haus wird frisch verpackt - und der Großvermieter plant noch mehr

Zwei große Modernisierungsprojekte will die Klötzer Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) noch in diesem Jahr umsetzen. Und auch das Thema Energiesparen spielt eine Rolle.

Der Wohnblock aus den frühen 1990er Jahren an der Salzwedeler Straße soll eine neue Fassade erhalten.

Klötze/Kusey - Rund 1,3 Millionen Euro will die Klötzer Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) im Jahr 2022 für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen investieren. Auf der Liste stehen zwei Großprojekte an Gebäuden in Klötze und Kusey, teilte Wobau-Geschäftsführer Jens Passier im Gespräch mit der Volksstimme mit.