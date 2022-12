Klötze: Die Hartnäckigkeit der VfB-Kraftspotrtler wurde endlich belohnt

13 Jahre hat es von der Idee bis zur Umsetzung gedauert. Doch nun haben die Klötzer Kraftsportler endlich ihren Anbau vom Trainingsraum in der Zinnberghalle. Der wurde am Dienstag eingeweiht.

Klötze - Für Günter Lüdecke wurde am Dienstagabend ein Traum wahr. Der Spartenleiter der Klötzer Kraftsportler konnte gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern und Kommunalpolitikern den lang ersehnten Anbau an den bestehenden Trainingsraum der Muskelpakete in der Zinnberghalle einweihen.