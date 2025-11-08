weather wolkig
32-Jährige Gardelegerin übernimmt in Klötze an der Sekundarschule Verantwortung Klötze hat mit Isabelle Radtke eine der jüngsten Schulleiterinnen

Isabelle Radtke ist seit 1. Oktober neue Chefin der Klötzer Bildungseinrichtung „Salvador Allende“. Die Gardelegenerin war die einzige Bewerberin für den Führungsposten.

Von Henning Lehmann Aktualisiert: 10.11.2025, 10:23
Isabelle Radtke ist neue Leiterin der Klötzer Allende-Sekundarschule. Von ihrem Büro aus hat die Gardelegenerin den Schulhof fest im Blick.
Isabelle Radtke ist neue Leiterin der Klötzer Allende-Sekundarschule. Von ihrem Büro aus hat die Gardelegenerin den Schulhof fest im Blick.

Klötze. - Die Klötzer Allende-Sekundarschule hat seit 1. Oktober mit Isabelle Radtke eine neue Leiterin. Die Gardelegenerin war die einzige Bewerberin für die Nachfolge von Iris Jokisch, die am 1. Juli in den Ruhestand ging. Neun Jahre lang hatte sie das Sagen in der Einrichtung.