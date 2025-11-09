Seit zehn Jahren wird der Goldene Otter an engagierte Magdeburger aus dem Stadtteil Ottersleben vergeben. Es gab glückliche Preisträger.

Magdeburg (vs). - Seit zehn Jahren wird der Goldene Otter an engagierte Menschen, Vereine und Projekte aus Ottersleben vergeben – traditionell geschieht dies beim Herbstball. Am Samstagabend, 8. November, war es wieder so weit.

Das Geheimnis um die diesjährigen Preisträger wurde gelüftet. Ausgezeichnet wurden in festlichem Rahmen: Kurt Petzerling (Event-Manager vom Ottersleber Eichplatz/Ehren-Otter 2025 auf Vorschlag der Jury), Uwe Berg für nachbarschaftliche Hilfe, Mario Hübner (Chorleiter im Ehrenamt), der Jugend- und Kinder-Rat in der Europäischen Jugendbildungsstätte für den Einsatz von Kindern und Jugendlichen, sowie Cathleen Paech (Vorturnerin und Chefin am Schlope-Grill) für generationsübergreifendes Miteinander.

Der Goldene Otter 2025 für ein liebenswürdiges Ottersleben wurde zudem für „15 Jahre Kartoffelschälwettbewerb zum Volks- und Heimatfest“ vergeben.