Liveticker mit Videos: Oberstaatsanwalt verliest noch immer die Anklage - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos
Nach Attacke auf Weihnachtsmarkt Anschlagsprozess in Magdeburg: Gedenken an Opfer in den Mittelpunkt stellen
Zum Beginn des Prozesses um den tödlichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt haben mehrere Organisationen an die Opfer erinnert.
Aktualisiert: 10.11.2025, 12:02
Magdeburg. - Zum Beginn des Prozesses zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt liegt die öffentliche Aufmerksamkeit vor allem auf Täter Taleb A., der seit 10. November 2025 vor Gericht steht. Mehrere Organisationen haben deshalb zum Auftakt des Verfahrens zu einem Gedenken an seine Opfer aufgerufen.