weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Frühstückspause mit Milch für alle: Hofpause der besonderen Art: Schüler testen Kuh-, Mandel- und Ziegenmilch

Liveticker
Liveticker mit Videos: Oberstaatsanwalt verliest noch immer die Anklage - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos
Liveticker mit Videos: Oberstaatsanwalt verliest noch immer die Anklage - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos

Frühstückspause mit Milch für alle Hofpause der besonderen Art: Schüler testen Kuh-, Mandel- und Ziegenmilch

Die Haldensleber Erich-Kästner-Grundschule hat in diesem Jahr die „Schulmilch-Aktion“ gewonnen und darf eine Hofpause lang mit den Kindern feiern. Verschiedene Milchsorten können die Kinder probieren.

Von Saskia Lohöfer 10.11.2025, 12:00
Die Schülerinnen Helene (von links oben), Thea, Elisa, sowie Mara und Florentina (unten) trinken frische Kuhmilch auf dem Schulhof der Erich-Kästner-Grundschule.
Die Schülerinnen Helene (von links oben), Thea, Elisa, sowie Mara und Florentina (unten) trinken frische Kuhmilch auf dem Schulhof der Erich-Kästner-Grundschule. Foto: Saskia Lohöfer

Haldensleben. - Ganz aufgeregt rennen die Grundschüler der Erich-Kästner-Grundschule aus dem Schulgebäude auf den Hof. Dort erwartet sie bereits ein großes Buffet mit gesundem Frühstück und ein Milchstand des Vereins der Landfrauen Sachsen-Anhalt.