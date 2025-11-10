Die Haldensleber Erich-Kästner-Grundschule hat in diesem Jahr die „Schulmilch-Aktion“ gewonnen und darf eine Hofpause lang mit den Kindern feiern. Verschiedene Milchsorten können die Kinder probieren.

Die Schülerinnen Helene (von links oben), Thea, Elisa, sowie Mara und Florentina (unten) trinken frische Kuhmilch auf dem Schulhof der Erich-Kästner-Grundschule.

Haldensleben. - Ganz aufgeregt rennen die Grundschüler der Erich-Kästner-Grundschule aus dem Schulgebäude auf den Hof. Dort erwartet sie bereits ein großes Buffet mit gesundem Frühstück und ein Milchstand des Vereins der Landfrauen Sachsen-Anhalt.