Liveticker mit Videos: Oberstaatsanwalt verliest noch immer die Anklage - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos
Frühstückspause mit Milch für alle Hofpause der besonderen Art: Schüler testen Kuh-, Mandel- und Ziegenmilch
Die Haldensleber Erich-Kästner-Grundschule hat in diesem Jahr die „Schulmilch-Aktion“ gewonnen und darf eine Hofpause lang mit den Kindern feiern. Verschiedene Milchsorten können die Kinder probieren.
10.11.2025, 12:00
Haldensleben. - Ganz aufgeregt rennen die Grundschüler der Erich-Kästner-Grundschule aus dem Schulgebäude auf den Hof. Dort erwartet sie bereits ein großes Buffet mit gesundem Frühstück und ein Milchstand des Vereins der Landfrauen Sachsen-Anhalt.