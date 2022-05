Wie im Vorjahr hat der Adebar sein Quartier am 17. Februar auf dem Horst im Garten der Familie Wernecke in Lockstedt bezogen. Dabei hoffen die Einheimischen wieder auf tierischen Nachwuchs. Der blieb 2021 komplett aus.

In Lockstedt ist der Storch wie im Vorjahr am 17. Februar auf dem Horst der Familie Wernecke gelandet. Die vier Brüder haben den Horst vorher noch aufgeräumt. Ansonsten würden die Eier wie im Vorjahr aus dem Nest fallen.

Lockstedt - Große Freude bei Familie Wernecke in Lockstedt. Denn wie im Vorjahr hat der Storch am 17. Februar sein Quartier auf dem Horst im Garten der Familie Wernecke bezogen. Gleich nach der Ankunft, als der Storch noch für den Nestbau über einen längeren Zeitraum unterwegs war, reinigten die Brüder Wernecke noch schnell den Hochsitz, damit in diesem Jahr der Storchen-Nachwuchs im Klötzer Ortsteil das Licht der Welt erblicken kann.