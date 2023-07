Sommer, Ferien, gute Laune fröhlich beieinander sein sind die Zutaten für ein gelungenes Gartenfest – so wie es am Donnerstag in der evangelischen Familienbildungsstätte (EFa) in Klötze gefeiert wurde.

Klötze: Sommerfest in der EFA bringt Generationen zusammen

Was hier so einfach aussieht, verlangt eine Menge Kraft und Körperspannung.

Klötze - „Es sind wieder mehr Gäste als Plätze“, sagte EFA-Leiterin Antje Kampe, als sie die vielen Eltern, Großeltern und Familienmitglieder begrüßte und auf das Programm einstimmte. Schließlich hatten die Ferienkinder, die in den Tagen und Wochen zuvor die Einrichtung besuchten, eine kleine Varieté-Show vorbereitet. Mit Musik, Akrobatik, Tanz und komödiantischen Einlagen. Damit auch jeder die Vorstellung erleben konnte, gab es kurzum zwei davon.

So waren der Garten der EFA und der große Raum im Erdgeschoss gleichermaßen mit Leben erfüllt. Während also drinnen begeistert den jungen Künstlern zugeschaut und jede Menge Applaus gespendet wurde, hatten sich draußen die älteren Gäste an Tischen versammelt, tranken Kaffee und Säfte, während sie miteinander plauderten und der jüngeren Generation beim Spielen zusah; hier eine Mutter, die die Kletterkünste ihres Kindes auf dem großen Holzschiff bewunderte, dort ein Vater, der dem jüngeren Familienmitglied die Nuckelflasche zum Trinken hielt. Mittendrin die fleißigen Helferinnen des EFA-Teams, die dafür sorgten, dass die Getränkebar bei dem warmen Wetter immer gut gefüllt war und das große Essensbuffet natürlich auch.

Hier gab es von süßen Kuchen bis zu herzhaften Speisen und Gegrilltem, alles, was das Herz begehrte. Alles selbstgemacht, versteht sich!

Zu den Helfern, die im Hintergrund wirbelten, gehörte übrigens auch Thekla Putzke. 23 Jahre lang hatte sie die EFA geleitet, bis sie im Dezember 2018 in den wohlverdienten Ruhestand ging. „Na ja, ich mache heute eigentlich nicht so viel“, gestand sie, während sie frisch gekochten Kaffee in Thermoskannen umfüllte.

Freute sich, dass die EFA so mit Leben erfüllt ist: Thekla Putzke, die, bis sie im Jahr 2018 in Ruhestand ging, 23 Jahre lang Leiterin der Einrichtung war. Meike Schulze-Wührl

„Ich quatsche mehr mit Leuten, die ich noch aus meiner Zeit hier kenne und lange nicht gesehen habe“, fügte sie lachend hinzu. Dass die Bildungsstätte weiterhin einen so großen Zuspruch erfährt, ließ ihre Augen glänzen. „Ich freue mich sehr, dass das Haus so sehr lebt. Und dass so viele junge Leute da sind.“

Übrigens: Wer das Sommerfest wegen Urlaubs oder anderer Umstände verpasst hat, bekommt im Spätsommer noch einmal Gelegenheit in der EFA zu feiern. Beim Familienfest, das am Sonnabend, 16. September, von 10 bis 14 Uhr gefeiert werden soll. Dann werde es viele Angebote für Kinder wie Hüpfburg, Schminken, Bogenschießen, Bastelstraße, Erwerb des Mini-Sportabzeichens und jede Menge Spaß für Familien die ganze Familie geben. Im Holzofen soll Pizza gebacken werden. „Und weitere Highlights sind in Planung“, kündigte Antje Kampe an.