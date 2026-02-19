Fast 100 Geschäftsleute kamen am Donnerstag zum ersten Unternehmer-Frühstück der Einheitsgemeinde Klötze in den Altmarksaal. Minister Armin Willingmann stellte sich den Fragen.

Klötze. - Überaus positive Meinungen gab es von den Geschäftsleuten aus der Einheitsgemeinde Klötze nach dem gestrigen Unternehmer-Frühstück im Altmarksaal. „Ich finde dieses Treffen sehr interessant. Dabei lernt man auch andere Unternehmer kennen und kommt mit ihnen ins Gespräch“, meinte Klötzes Hagebau-Marktleiterin Claudia Schmidt. Auch andere Geschäftsleute wie der Klötzer Dienstleister Dirk Fuhrmann und der Versicherungsfachmann Ramon Dammert sowie der Hohenhenninger Tischlermeister Rainer Tiebermann lobten die Initiative von Bürgermeister Alexander Kleine und der Stadtverwaltung zu diesem nicht alltäglichen Treffen. „Der Erfahrungsaustausch untereinander ist für einen Geschäftsmann sehr wichtig. Den gab es heute reichlich. Zumal wir uns sonst untereinander manchmal nur im Vorbeigehen kurz grüßen“, meinte Dirk Fuhrmann.